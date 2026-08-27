Se filtraron los chats de la escandalosa pelea de Paula Chaves y Mery del Cerro

El periodista Pepe Ochoa dio a conocer una versión que indicaba que Paula Chaves y Mery del Cerro se encontraban distanciadas. En el programa televisivo LAM, el panelista afirmó que la supuesta pelea responde a una determinación "que tiene que ver con Zaira Nara".

Al dar detalles del trasfondo del conflicto, Ochoa manifestó que "Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, que a María no le gustó" para fundamentar la versión del alejamiento entre ambas figuras del espectáculo.

Además, el integrante del ciclo televisivo argumentó que "Cumplieron años y no hubo ningún gesto de un lado ni del otro" como una de las pruebas de la supuesta distancia. El panelista del programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito también aseguró que una persona allegada le ratificó el escenario al decirle "Está todo podrido" y concluyó expresando que "María prefiere tener otro tipo de vínculo".

Ante la rápida viralización de esta información, la conductora Paula Chaves desmintió de manera rotunda el conflicto en una comunicación con De Brito. La modelo fue categórica y se preguntó "No me peleé, ¿qué dicen?" para desactivar el trascendido. Luego, con el objetivo de dar por terminado el tema, compartió una captura de pantalla de una conversación actual con su amiga en sus redes sociales.

En la publicación, la conductora escribió de forma irónica "Nosotras hablando de nuestra no pelea" y criticó con dureza el tratamiento de la información al expresar "Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad" en su cuenta de Instagram.