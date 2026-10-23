Se filtraron los chats hot de un importante famoso que juega a dos puntas

Pepe Ochoa lanzó un explosivo enigmático en el programa LAM que conduce Ángel de Brito por América TV y señaló directamente a Nito Artaza, quien habría mantenido conversaciones subidas de tono con una mujer llamada María José mientras continuaba su vínculo sentimental con Paula. La filtración generó un fuerte malestar en el entorno del actor y provocó la ruptura definitiva del lazo con María José.

Según relataron en el ciclo televisivo, la mujer involucrada desconocía la existencia de la otra relación y terminó enterándose de la peor manera. "María José se enteró que Nito tiene una relación con Paula por televisión. Paula y Nito lo desmintieron, por eso María José siguió", relató detalladamente el panelista durante la emisión para explicar las razones por las cuales el vínculo íntimo continuó durante un tiempo.

El intercambio de mensajes y audios entre el capocómico y María José se habría mantenido activo hasta hace muy pocos días. "El último contacto de Nito con María José fue el martes, le mandaba audios, ella está muy triste. Cuando se enteró todo cortaron. Paula no sabe que Nito mantenía una relación paralela tampoco", sostuvo Ochoa al confirmar que la mujer decidió cortar definitivamente al conocer la verdad.

Por su parte, Paula es una persona que se dedica al rubro inmobiliario y es runner, quien se mantiene alejada del espectáculo y comenzó a frecuentar al actor tras su separación de Cecilia Milone. Ambos se conocieron de casualidad cuando él fue a llevarle un regalo olvidado en el teatro a su casa, aunque el artista prefirió no etiquetarla como pareja formal.

En su momento el propio comediante había roto el silencio para calificar la relación que mantiene con la empresaria inmobiliaria. "Estoy soltero pero bien acompañado", aclaró tiempo atrás para resumir que disfrutan de compartir momentos románticos sin necesidad de sellar un compromiso tradicional ni un noviazgo formal, marco en el cual estallaron los polémicos mensajes.