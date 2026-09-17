Se filtró el millonario acuerdo que firmaría Tini Stoessel con su padre

Tras una auditoria solicitada por Tini Stoessel, se determino que la cantante posee un patrimonio de 89 millones de dolares acumulados y administrados durante los ultimos 15 años. Frente a este escenario, la artista busca cerrar un acuerdo con su padre, Alejandro Stoessel, para separarse de forma definitiva del aspecto profesional que la une a su entorno familiar.

Segun expuso la panelista Pilar Smith en el programa LAM, el documento establece las condiciones financieras de la ruptura laboral. "Martina Stoessel absorbe la liquidez exclusiva del 100% de los derechos sobre el catalogo musical, regalias locales, marcas registradas, contratos publicitarios y sponsors vigentes y futuros", leyo la periodista al aire.

El proyecto contempla que la cantante conserve el 70% de su patrimonio, mientras que el 30% restante se repartira entre su circulo mas cercano. El esquema asigna un 15% para su padre en concepto de indemnizacion por su gestion de estos años, un 10% para su madre y un 5% para su hermano Francisco. Asimismo, Alejandro Stoessel obtendria el 50% de la propiedad ubicada en San Isidro.

No obstante, la informacion genera posturas encontradas. El conductor Angel de Brito remarco que "todavia no esta firmado". Por su parte, Smith señalo que los datos provinieron del sector de la cantante, pero desde el circulo de Alejandro Stoessel calificaron la propuesta como "un delirio" y desmintieron la cifra total. La panelista agrego sobre la version del padre: "El dice que el documento no le llego a sus manos ni esta al tanto de esto".

Las dudas sobre la suma total persistieron durante el debate televisivo. "Me dijeron que ni Dua Lipa tiene 89 millones de dolares", revelo Smith, quien sumo la explicacion que le dieron para sostener el numero: "Para justificar me dicen que en la pandemia no habia facturado nada".

Desde el entorno del padre de la artista insistieron en desmentir el convenio y afirmaron que no existieron reuniones entre abogados. Mientras la informacion trascendio desde su propio lado, Tini Stoessel continua al frente de la gira de Futttura, mostrandose feliz, plantada y entera sobre los escenarios.