El proyecto de ampliación de la Bombonera volvió a generar expectativas entre los hinchas de Boca Juniors después de que se filtrara una imagen del plan que impulsa la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. La propuesta contempla aumentar la capacidad del estadio Alberto J. Armando de los actuales 57.000 espectadores a 80.000, además de incorporar nuevas tribunas y recuperar un elemento histórico.

La fotografía comenzó a circular en las redes sociales luego de una presentación realizada esta semana ante un grupo de socios en uno de los salones del estadio. Aunque el club todavía no anunció oficialmente el proyecto, la imagen permitió conocer parte de las modificaciones previstas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la posible reconstrucción de la histórica torre de homenajes que la Bombonera tuvo desde su inauguración hasta 1995. La estructura desapareció durante las reformas realizadas en la gestión de Mauricio Macri, cuando se modificó el sector de los palcos.

Su eventual regreso, integrado al nuevo diseño, despertó el entusiasmo de los simpatizantes, que podrían volver a ver uno de los símbolos arquitectónicos originales del estadio.

Cómo sería la ampliación de la Bombonera

El denominado Master Plan contempla dos etapas. La primera podría comenzar durante 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa Ferrosur Roca.

Esta fase incluye la construcción de cuatro columnas y una cuarta bandeja, que se ubicará por encima de la tercera y tendrá capacidad para 6.500 espectadores sentados. Con esta modificación, el estadio alcanzaría una altura aproximada de 40 metros.

También se prevé retirar las butacas del sector K para transformar completamente la tribuna norte alta en popular, lo que permitiría incorporar otros 1.500 lugares.

A partir de 2027, la dirigencia proyecta convertir la Platea Alta en popular, una modificación que sumaría 6.000 ubicaciones y llevaría la capacidad de ese sector a 12.000 personas. Este cambio dependerá de las condiciones normativas que finalmente se apliquen.

Con estas intervenciones, el estadio podría alcanzar una capacidad aproximada de 71.000 espectadores.

Los cambios que permitirían llegar a 80.000 espectadores

La segunda etapa contempla la demolición de los actuales palcos y sectores preferenciales ubicados sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. En su lugar, se construirían 216 nuevos palcos y dos plateas preferenciales, lo que permitiría sumar alrededor de 6.500 ubicaciones.

Las populares bajas también serían remodeladas mediante una modificación de sus pendientes. El objetivo es mejorar la visibilidad y aprovechar el espacio disponible para incorporar 3.000 espectadores adicionales entre ambas tribunas.

Por otra parte, el campo de juego se desplazaría cuatro metros hacia las vías del tren, mientras que el túnel de ingreso de los futbolistas y árbitros se ampliaría y quedaría ubicado a la altura de la mitad de la cancha. Esta intervención implicaría la pérdida de aproximadamente 500 lugares en la Platea L.

Una vez completadas todas las modificaciones, la Bombonera alcanzaría una capacidad estimada de 80.000 espectadores, es decir, unos 23.000 más que en la actualidad.

Por el momento, resta que Riquelme presente oficialmente el proyecto y confirme los plazos de ejecución de las obras que transformarían la histórica cancha de Boca.