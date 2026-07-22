Se filtró el video completo de la arenga de Messi en la final del Mundial

La previa del encuentro decisivo entre Argentina y España en Nueva Jersey dejó al descubierto las conversaciones privadas que mantuvieron los futbolistas antes de salir al césped. En un video que recorre las redes sociales, se observa la secuencia completa del trayecto desde el vestuario hasta el campo de juego.

El capitán Lionel Messi tomó la palabra inicialmente para calmar a sus compañeros y les dijo "Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, ¿eh? Tranquilidad, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale".

Mientras avanzaban por los pasillos, las indicaciones tácticas se hicieron presentes entre los integrantes de la defensa. Emiliano Martínez analizó el juego junto a Cristian Romero y le advirtió "Son dos y uno, si vos vas para afuera... Con Lamine te van a presionar. Fíjate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado".

Enseguida, Lisandro Martínez sumó su perspectiva al arquero comentándole "Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?". El defensor también buscó motivar a Nicolás Tagliafico con un mensaje directo al señalarle "Vamos Nico, lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido. Vamos Dibu, firme en todas, metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh".

En la parte delantera de la fila, Messi se encargó de organizar el retroceso del mediocampo y pidió que "Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante". El clima de confianza se selló con un intercambio entre el central y el arquero. Romero le aseguró que "Hoy llegó tu momento, eh", a lo que el marplatense respondió con seguridad "Hoy es mi día, hoy será para la historia". El grupo caminó en caravana hasta encontrarse con los rivales antes de la batalla deportiva.

Tras el resultado adverso, surgieron versiones sobre posibles sanciones y el impacto de una bandera alusiva a las Malvinas exhibida en la fase previa. Lionel Scaloni fue consultado sobre estas polémicas y la viralización de la arenga durante su regreso al país.

El entrenador se mostró ajeno a las discusiones digitales y afirmó "No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís". Sobre la situación de la bandera, el técnico aclaró que "No tengo conocimiento, no nos dijeron nada. Yo la vi como ustedes" para desmentir cualquier planificación previa del cuerpo técnico sobre el hecho.