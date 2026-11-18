Natalia Fava y Santiago Almeyda quedaron en medio de un verdadero revuelo mediático tras difundirse en las redes sociales una grabación privada que muestra al modelo sin ropa. Los exparticipantes de Gran Hermano sorprendieron a todos sus seguidores al exhibir una intimidad inesperada, reactivando las versiones de una posible reconciliación tras más de dos décadas de historia compartida y un divorcio previo.

A pesar de llevar dos años separados, ambos conservaron siempre un trato muy cordial y cercano que llamó la atención del público. En esta ocasión, la empresaria decidió subir a su cuenta de Instagram una escena cotidiana donde se observa al mediático luciendo únicamente un bóxer mientras comparten un desayuno al aire libre en el jardín de la vivienda.

La publicación generó un inmediato escándalo y debate entre los fanáticos del histórico reality show, quienes interpretaron esa confianza como una señal de que retomaron su romance. Si bien ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar oficialmente una segunda oportunidad en la pareja, la naturalidad del momento instaló fuertes dudas sobre el presente sentimental que atraviesan.

La difusión de estas imágenes ocurrió poco tiempo después de que el propio modelo realizara contundentes declaraciones sobre los sentimientos que aún guarda hacia su exesposa. En una reciente entrevista brindada al medio News Digitales, confesó sin rodeos que sigue enamorado y que no tiene intenciones de conocer a otra mujer.

"Sigo enamorado de Natalia Fava. Entendí que es la única persona que voy a amar", afirmó durante esa charla periodística dejando en claro su postura. Además, el exconcursante profundizó sobre el lugar irremplazable que ocupa la empresaria en su vida actual y aseguró: "La amo. No me veo en otra relación. Si no es Nati, no. Nos queremos mucho".

No obstante, al ser consultado directamente sobre si habían decidido volver a ser novios de manera formal, prefirió evitar las etiquetas tradicionales para definir el lazo que los une hoy en día. "Somos familia más allá de que hace algunos años estamos medio distanciados. Ella siempre está al pie del cañón, y yo igual con ella", concluyó sobre su presente.