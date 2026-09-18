Se filtró la lista de invitados famosos al casamiento de Tini Stoessel y De Paul

Las novedades sobre el casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul salieron a la luz a través de las declaraciones que brindó Pilar Smith en el programa LAM. La panelista detalló quiénes dirán presente en la fiesta y expuso situaciones inconclusas entre varios de los involucrados.

Entre las decisiones que más repercusión generaron se encuentra la ausencia de Lizardo Ponce, quien supe ser muy cercano a la artista. Respecto a esta determinación, Smith reveló las palabras de una persona allegada a la joven: "sería el responsable de instalar esto de que Rodrigo le fue infiel con Emilia".

Por otro lado, la asistencia de Emilia Mernes quedó asegurada tras recibir su tarjeta de convocada, pese a los roces del pasado. En relación con este vínculo, la periodista aseguró que "está todo arreglado", argumento que reforzó al remarcar que la intérprete volvió a seguir a ambos en sus perfiles virtuales.

Una de las principales incertidumbres gira en torno a los padres de la novia, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Si bien figuran entre las personas citadas, los problemas de índole financiera dentro del entorno familiar sembraron dudas sobre su concurrencia definitiva.

El listado incluye personalidades de primer nivel del ámbito deportivo y musical. Entre los nombres más resonantes trascendieron Lionel Messi, Shakira y Lali Espósito, convocados para compartir el evento que Ángel de Brito catalogó públicamente como "la boda del año".