Se filtró la lista de periodistas que el papá de Tini Stoessel denunciaría

La interna en el entorno de Tini Stoessel sumó un capitulo judicial luego de que se confirmara la intención de su padre, Alejandro Stoessel, de recurrir a los tribunales contra profesionales del periodismo. La medida ocurre dos semanas después de que estallara el conflicto mediático derivado de la auditoría que la joven solicitó para revisar su patrimonio artístico.

En ese contexto, Juan Etchegoyen informó en Mitre Live sobre la determinación adoptada por el empresario y su representación legal, al tiempo que remarcó la delicada situación de salud y la coyuntura personal desfavorable que atraviesa el productor.

El origen de la disputa responde al tratamiento brindado por diversas producciones y comunicadores del rubro del espectáculo. Los allegados al ejecutivo explicaron que la iniciativa responde a que “dijeron barbaridades” respecto de su figura y sus seres queridos a lo largo del seguimiento del caso.

Paralelamente, el propio Etchegoyen buscó desmentir ciertos datos sobre el estado físico de Alejandro Stoessel al sostener que “me dicen que no es cierto que la semana pasada le hayan colocado un stent”, descartando las versiones vertidas tras la mediatización de la crisis.

Pese a que Etchegoyen optó por reservar las identidades de las personas involucradas a la espera de que los implicados se manifestaran, Pilar Smith dio a conocer en LAM los avances tras dialogar con el letrado Agustín Rodríguez.

Según expresó la panelista, “hablé ayer con Agustín y están evaluándolo, porque son muchos los periodistas. Más allá de los hechos, a ellos les molestan los periodistas que adjetivaron, como que dijeron ‘Stoessel le robó a la hija’ en lugar de hacerlo en condicional”. A partir de esa consulta, Smith confirmó que entre las figuras apuntadas figuran Yanina Latorre, Ángel de Brito, Pepe Ochoa y Marina Calabró, dentro de una nómina más amplia.