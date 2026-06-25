Se filtró la lista oficial de elementos secuestrados a Jésica Cirio

A pocos días de los allanamientos realizados en la vivienda de Jésica Cirio, se conoció el informe oficial con los resultados del procedimiento judicial. La información se difundió a través del programa de Luis Majul en la pantalla de LN+, donde el columnista Hernán Cappiello brindó precisiones sobre el acta elaborada por el fiscal Sergio Mola tras inspeccionar la propiedad ubicada en el barrio de las Cañitas. Ese inmueble era el punto de encuentro donde la modelo y su pareja actual, Nicolás Trombino, convivían al menos cuatro días a la semana.

Dentro de los objetos que la Justicia retiró del lugar se especificó "una escopeta de repetición marca Akkar modelo Stopping Power calibre 12 mm y una pistola marca Glock modelo 19 calibre 9 mm así como las cajas de municiones CBC calibre 9 mm y 12 mm y los cargadores".

No obstante, el reporte aclara que el armamento secuestrado es de origen legal y que las piezas "carecen de vinculación alguna con el objeto de la causa". Según diversas versiones, estas pertenencias no serían de la conductora sino de su acompañante.

El documento también dejó constancia del hallazgo de sustancias ilícitas durante el registro. El texto menciona la incautación de "una bolsa plástica con sustancia en polvo de color rosado (peso bruto 0.83 gramos) y una bolsa plástica con sustancia granulada amarronada (peso bruto 1,57 gramos)". Tras los peritajes de rigor realizados por las autoridades, ambos elementos resultaron positivos en las pruebas de narcóticos.

Esta línea de investigación se inició a raíz de la viralización de grabaciones donde se veía a la protagonista mostrando grandes sumas de dinero en un vestidor. Si bien ella afirmó mediante un comunicado que las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial, la fiscalía decidió avanzar con el proceso.

Ante la naturaleza de lo encontrado, el juez Luis Armella y el fiscal Mola optaron por declararse incompetentes en esta parte del caso y derivaron las actuaciones a la Justicia federal de la Capital Federal. En las últimas horas, la Justicia convocó a declarar a las empleadas domésticas que trabajan con la modelo para profundizar el caso.