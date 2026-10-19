Se filtró lo que nunca se dijo sobre la separación de La Joaqui con Luck Ra

La separación de La Joaqui y Luck Ra sumó un capítulo inesperado luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre el final del romance. Los cantantes terminaron su vínculo hace pocas semanas y la polémica no deja de crecer en el mundo de la música.

Todo salió a la luz cuando Vanesa Andrada, la madre de El Noba, rompió el silencio en el programa de streaming Storytime. La mujer contó que la cantante la llamaba en medio de sus problemas de pareja y reveló la frase habitual de la artista: “No, ya sé que me vas a retar, ya sé que me vas a cagar a pedos”.

Durante la transmisión conducida por Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, la madre del recordado músico confirmó los llamados. “Sí, me llamaba”, respondió cuando quisieron saber si la artista se comunicaba con ella por los conflictos con el cordobés.

Vanesa Andrada dio a entender que en la intimidad de la pareja pasaban cosas muy puntuales. “Las mentiras”, contestó al ser consultada sobre lo que más angustiaba a la cantante. Luego agregó: “¿Por qué no contás vos la verdad? Porque ella no es así. Mirá que le he hecho cosas, ¿eh?”.

Nazarena quiso saber si se refería a un tema de infidelidades por parte del músico cordobés, pero la respuesta fue ambigua. “No, de engaño y no engaño, y en el ámbito laboral también. Ella prefiere mantenerse al margen y yo reviento”, lanzó la mamá de El Noba sobre la ruptura.

Lo expresado se conecta con el mensaje previo de la artista hacia su expareja, donde aseguró haber cuidado detalles que podían comprometerlo. “Preservado cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”, había expresado la cantante tiempo atrás para dejar expuesta la tirantez en la relación.