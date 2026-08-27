Se filtró palabra por palabra la charla de la mamá de Tini y Yanina Latorre

Durante una transmisión en vivo del programa de espectáculos SQP, ocurrida el 26 de agosto, la conductora Yanina Latorre recibió una comunicación telefónica imprevista por parte de Mariana Muzlera, madre de la cantante Tini Stoessel. Al ver la pantalla de su teléfono, Latorre interrumpió el desarrollo del ciclo para consultar a la audiencia "Me llama Mariana, la mamá de Tini. ¿Qué hago? ¿La atiendo?".

La conductora decidió contestar, pero el diálogo duró pocos segundos ya que Muzlera no estaba al tanto de que el programa se encontraba saliendo al aire. Frente a esta situación, la comunicadora optó por finalizar la llamada con el objetivo de preservar la privacidad de la mujer, quien se encontraba notablemente afectada.

A pesar de que el teléfono no estaba en altavoz, el micrófono del estudio captó con total claridad cada una de las palabras debido a la proximidad del dispositivo. El diálogo se inició cuando Latorre saludó con un "Hola, Mariana.", obteniendo como respuesta un "Sí, Yanina, ¿cómo va?". De inmediato, la conductora le advirtió "Estoy al aire, ¿querés salir al aire?", a lo que Muzlera reaccionó con sorpresa diciendo "No, no. Perdoname, no sabía que estabas al aire.". Ante esto, Latorre le propuso "Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después, cuando termine?", y la madre de la artista le contestó "Sí, pero no digas nada de que te llamé, por favor.". Latorre intentó tranquilizarla señalando "Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero vos quedate tranquila que no voy a decir lo que hablemos. No te preocupes, quedate tranquila.", pero Muzlera insistió con un ruego "No quiero que digas que hablé con vos, Yani, por favor.". Finalmente, la conductora cerró el contacto expresando "Bueno, te mando un beso. Cortemos, que estoy al aire.".

Una vez interrumpida la comunicación, Latorre mostró empatía hacia la situación familiar de Muzlera y declaró "La entiendo, está pasándola mal". Por su parte, el panelista Martín Salwe sumó su apreciación sobre el estado de la mujer al comentar "Te digo algo, no sé qué dijo recién, pero está angustiadísima". Latorre coincidió plenamente con su compañero de equipo y reafirmó su relación cercana al manifestar "Sí, yo la conozco. Nosotras éramos amigas".

Este imprevisto llamado telefónico se produjo en un escenario de extrema tensión para el entorno de la cantante, derivado del escándalo en torno a los resultados de la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado sobre sus propios bienes y el manejo de su economía personal, la cual estuvo administrada durante años por su padre, Alejandro Stoessel.