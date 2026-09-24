Se filtró quién sería el primer eliminado de MasterChef y estalló el escándalo

Las grabaciones anticipadas en la televisión suelen generar imprevistos vinculados a las agendas de los famosos. En esta oportunidad, las miradas se posaron sobre la nueva edición de MasterChef Celebrity, el certamen gastronómico de Telefe, debido a unas declaraciones que dejaron expuesto el futuro de uno de sus concursantes estrella.

De acuerdo con la información brindada en el ciclo LAM de América, Pachu Peña se trasformó en el primer eliminado de la temporada. El descuido no respondió a un anuncio de la producción ni a un dato de vestuario, sino a los comentarios del propio humorista sobre sus compromisos profesionales en el exterior.

Durante la presentación del elenco, el cómico intentó bajar las expectativas sobre su desempeño gastronómico con una frase sincera: “No me hago cargo. Soy muy básico”. Además, admitió haber faltado a las capacitaciones previas del programa. Al analizar la dinámica del ciclo, destacó que el foco estará en la cocina y en la picardía de los participantes, argumentando: “Me parece que en este el plato ocupa un lugar importante, como tiene que ser. Y después también tiene algo de humor, de picardía, que va por cuenta de los que estamos haciendo un tipo de humor ahí”.

La situación se complicó al momento de detallar sus giras laborales. Peña explicó que tiene previsto viajar a España en octubre con la obra Tertawa para realizar presentaciones en Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona. Ante la superposición de fechas, el comediante notó el error en plena entrevista y expresó: “Me parece que estoy diciendo muchas cosas”. Luego remató sobre la brevedad del viaje al señalar que “En cinco días hacemos todo el recorrido”.

Sin poder ocultar la incompatibilidad de horarios con el rodaje, bromeó sobre su posible regreso al país al comentar: “Puedo reclasificar a la vuelta”. Esta frase confirmó las sospechas de que su estadía frente a las cámaras del programa que conduce Wanda Nara será de muy corta duración.

El debut oficial de la competencia está programado para el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe. La nómina de jurados cuenta con Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, acompañados por un elenco de 24 figuras de la farándula que competirán por el gran premio.