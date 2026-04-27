Se filtró un audio de Verónica Ojeda a Luque antes de la muerte de Maradona

El proceso judicial que busca esclarecer el fallecimiento de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras la difusión de un mensaje de voz privado en el programa Secretos Verdaderos. En esta oportunidad, el contenido expone una conversación previa al desenlace fatal entre Verónica Ojeda y el neurólogo Leopoldo Luque, uno de los señalados por la justicia. En el audio se percibe una clara preocupación de la madre de Dieguito Fernando por la fluctuante salud del astro y el rol de las personas que lo rodeaban en aquel entonces.

Ojeda comenzó el diálogo buscando una alianza médica con el profesional al afirmar "Bueno, doc. Entonces, estamos en la misma sintonía, porque yo justamente te estaba pidiendo si le podías hacer algunos análisis para ver qué estaba pasando".

Según su relato, el estado físico y mental del ídolo cambió de forma drástica en muy poco tiempo, lo que despertó sus alarmas. La situación quedó registrada cuando ella explicó "Porque, independientemente de que el fin de semana estuvo depre, bajón, estaba bien al mediodía. Bajón porque estaba solo, pero bien. De repente, que tenga ese bajón y que al otro día, cuando fui temprano y lo vi de esa manera, algo pasó en el medio que no nos enteramos".

La parte más cruda del archivo sonoro llega cuando Verónica apunta contra el círculo íntimo que convivía con Maradona, sugiriendo que podrían haber suministrado sustancias sin control. En un descargo lleno de incertidumbre, la ex pareja del Diez le advirtió a Luque que "Estas mujeres no tienen límites, por eso quería comentártelo. Espero que sea un mal pensamiento mío, pero ojalá que salga todo bien. Que no sea nada que le hayan puesto, o algo raro que le hayan dado de beber. Pero fue muy extraño el cambio rotundo de un día para otro". Estas palabras resuenan hoy con una carga diferente mientras el juicio avanza entre declaraciones cruzadas y pruebas audiovisuales.