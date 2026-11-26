Marcelo Iripino y Susana Giménez quedaron en el centro de una divertida historia cuando el bailarín recibió un audio privado de la diva que era para otra persona. Al notarlo, le escribió para avisarle y el intercambio generó una insólita reacción que luego contó entre risas en el ciclo Pasó en América por la pantalla de América TV.

Al comenzar el relato en el estudio, Iripino compartió un fragmento de la grabación y dijo: “Callate que la otra vez, escuchen esto, me llega un mensaje de Susana equivocado ”. En el mensaje de voz se escuchaba a la conductora expresarse sobre algo que le había resultado molesto y cerrar con afecto.

En el registro de voz, la conductora manifestaba su fastidio antes de despedirse con cariño. “Bueno, lo que pasa que, viste que no da, no da y es un horror. Y es un horror, pero bueno, no importa. Después hablamos. Te quiero, chau”, se oía decir a Susana Giménez en el audio.

Tras escuchar la grabación, el bailarín decidió consultarle directamente para comprobar si se trataba de una equivocación. “Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no?”, relató al reconstruir cómo se dio la charla entre ambos.

A la conductora solo le importó saber si había quedado mal parada con sus palabras. “¿Y dije algo malo?”, le consultó a lo que él contestó: “No”. Con esa respuesta le bastó para cerrar el tema: “Ah, entonces no me importa, chau”.

El desenlace de la anécdota provocó carcajadas en el piso y llevó a Sabrina Rojas a comentar lo ocurrido en vivo. “Qué genial, qué única, Dios mío. No, tremenda”, expresó la integrante del programa al escuchar la historia.