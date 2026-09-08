Se filtró un supuesto video íntimo de Gastón Edul: el descargo del periodista

La difusión de clips pornográficos en la plataforma X durante la madrugada del domingo generó una fuerte repercusión digital que involucró los nombres de Gastón Edul y Nati Jota. El contenido comenzó a compartirse mediante capturas que sugerían un supuesto origen en una conversación privada del cronista deportivo de 30 años, impulsado por cuentas anónimas sin verificación alguna sobre su autenticidad.

Frente a la escala de las tendencias en la red social, el comunicador abordó lo sucedido en una transmisión realizada con el streamer Davoo Xeneize. En ese espacio donde semanalmente analizan cuestiones futbolísticas, el conductor del canal lo interpeló directamente sobre el tema. Ante la pregunta, el periodista reaccionó con firmeza e indicó "No pueden creerse cualquier cosa que aparece en Twitter, en serio. Es decir, yo me río y no me afecta porque es totalmente falso, simplemente por eso".

En el desarrollo de la charla, Edul profundizó en los riesgos que conlleva la propagación masiva de informaciones no chequeadas en el entorno digital. Sobre esta problemática manifestó "No pueden comerse cualquier fake, porque un día van a inventar algo grave e importante de verdad y todos van a creer que es real".

Asimismo, el cronista explicó la manera en que tomó conocimiento de las versiones que circulaban en las redes sociales. Al respecto detalló "Hoy me levanté con dos millones de mensajes y digo, ¿por qué? No digan pavadas". Respecto a los motivos tras la acusación, agregó "No sé por qué me lo endilgaron. Creo que a alguno le pareció gracioso. Fue una bola que se hizo y empezó a crecer".

A pesar de desestimar el impacto directo en su persona, el profesional analizó la gravedad que encierra la exposición involuntaria en las plataformas virtuales. Sobre este aspecto remarcó "Yo creo que si a alguien le pasa y le pasa de verdad, es un mal momento". En esa misma línea completó "Estás exponiendo tu intimidad y sería algo traumático para cualquiera, la verdad tampoco voy a caretear. Yo no sentí nada, no me afectó nada, porque como no soy yo, no me pasó nada".

La vinculación de Nati Jota, conductora del canal OLGA, en la conversación digital se vio potenciada por los idas y vueltas públicos que ambos profesionales suelen mantener frente a las cámaras, aunque ninguno haya confirmado una relación sentimental.

Este tipo de episodios se encuadra en una problemática global de desinformación y manipulación digital. De acuerdo con los relevamientos de la firma Home Security Heroes, entre el 96 y el 98 por ciento del material deepfake existente en la web corresponde a pornografía no consentida, alcanzando a las mujeres en un rango de entre el 99 y el 100 por ciento de los casos. Los reportes especializados señalan además que el volumen de estas producciones registró un crecimiento del 464 por ciento entre 2022 y 2023 debido a la expansión de herramientas tecnológicas de fácil acceso.