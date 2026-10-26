Se filtró un video de Wanda Nara teniendo sexo con un actor menor que ella

Wanda Nara y el joven Agustín Bernasconi quedaron en el centro de todas las miradas despues de que se viralizaran imagenes de la secuencia mas intima que comparten en la comedia romantica ¿Queres ser mi hijo? dirigida por Hernan Guerschuny. Esta produccion llego a la pantalla grande el jueves veintidos de octubre como una remake de una historia mexicana y marca el debut oficial de la empresaria en la pantalla grande nacional interpretando a Lucia frente a su vecino Javier.

La difusion de este fragmento genero un fuerte debate en las plataformas digitales y recalento las opiniones sobre el vinculo entre las figuras principales ademas de las polemicas vinculadas a la decision de llevar a sus hijos a la sala. La propia protagonista reconoció que rodar estos pasajes implico un desafio enorme debido a las bajas temperaturas y los desnudos necesarios durante el trabajo realizado en territorio uruguayo durante la epoca mas fria del año.

En paralelo la expectativa crecio por los rumores sobre los supuestos celos de Martin Migueles respecto a su colega y las tensiones generadas en su relacion sentimental. La artista aclaro que dialogo previamente sobre estos asuntos con el cantante para mantener la tranquilidad en su vida personal mientras atravesaba este nuevo proyecto laboral que sigue dando que hablar.

En cuanto a los numeros oficiales de la taquilla nacional la pelicula se ubico en el cuarto puesto del ranking semanal elaborado por Ultracine al convocar a nueve mil doscientos setenta y cinco espectadores en sus primeras funciones. De esta manera el film consolida su presencia comercial en cien salas del pais durante su primer fin de semana en cartelera.