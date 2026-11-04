Se filtró una fortísima foto íntima de El Polaco y Barby Silenzi en la cama

El Polaco y Barby Silenzi volvieron a demostrar que la pasión sigue intacta tras una serie de versiones que hablaban de una nueva crisis sentimental en la pareja. El cantante y la bailarina decidieron sorprender a todos sus seguidores por medio de una publicación de alto voltaje que incluyó una selfie desde la cama sin ropa.

La mencionada postal los muestra muy juntos y abrazados con una complicidad evidente que confirma el momento que atraviesan luego de un encuentro sexual. A lo largo de toda su historia pública, ambos atravesaron múltiples separaciones y reconciliaciones aunque siempre eligen dejar en claro que la atracción continúa intacta.

En paralelo a esta situación de pareja, El Polaco y Barby Silenzi atraviesan una etapa de crecimiento familiar muy especial tras sumar un nuevo integrante a la casa. La pareja se animó a adoptar un cachorro llamado Morci que se convirtió en el compañero de juegos de sus hijas y especialmente de la pequeña Bambi.

El cantante también se encuentra enfocado en nuevos proyectos personales que van mucho más allá de la música tras revelar que estudia para piloto de avión. Durante su visita al programa de Mirtha Legrand contó que arrancó el curso y recordó que un piloto lo invitó a subir a la cabina en un viaje a Brasil. El Polaco explicó que Arranqué el curso hace dos semanas. Es algo que siempre quise hacer desde muy chico y agregó que Me prendió todas las lucecitas y yo me quedé loco.

Mientras avanza con su nueva aventura profesional y disfruta junto a su familia, El Polaco encontró junto a Barby Silenzi una forma muy particular de responder a los rumores. La pareja eligió una postal muy íntima y un abrazo lleno de pasión para demostrar que el vínculo amoroso sigue adelante sin importar las especulaciones de los medios.