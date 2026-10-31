Se filtró una foto bomba de Julieta Prandi con un hombre tras separarse

La ruptura matrimonial de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, concretada apenas 27 días después de firmar la libreta roja en el registro civil, se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo nacional. Todavía persisten las dudas sobre los verdaderos motivos que llevaron a la modelo a terminar el vínculo de manera tan repentina y tajante.

La conductora dejó entrever que existió una ruptura de acuerdos fundamentales y sugirió que su exmarido le mintió, aunque evitó dar precisiones sobre lo ocurrido. Ante este panorama, crecieron con fuerza los rumores que apuntan a supuestos episodios de infidelidad con otras mujeres durante la relación.

Ninguna de esas especulaciones pudo comprobarse de forma fehaciente, ni siquiera durante la única nota periodística que Julieta Prandi concedió en el aeropuerto de Ezeiza, un intercambio que muchos catalogaron como previamente acordado. A pesar de la moderación, en aquella ocasión la famosa dejó frases filosas que alimentaron el debate público.

En paralelo, figuras del medio como Yanina Latorre deslizaron otras hipótesis vinculadas a supuestas actitudes demandantes o celos excesivos por parte de Julieta Prandi, incluyendo la revisión del teléfono de Emanuel Ortega. Sin embargo, ninguna de estas versiones logró confirmar la existencia de engaños concretos por ninguna de las dos partes.

Mientras la atención mediática continúa focalizada en descifrar los motivos reales detrás de este divorcio exprés, Julieta Prandi reapareció públicamente a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. Las imágenes corresponden a su viaje por tierras brasileñas, un recorrido que inicialmente estaba planificado para ser la luna de miel junto a Ortega.

En uno de sus posteos más comentados, Julieta Prandi escribió: “Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil”. Además, la protagonista le dedicó unas palabras de agradecimiento a su amigo Sebastián, quien la acompañó durante algunos tramos de esa travesía tan compleja y dolorosa: “Gracias amigo por estar siempre a mi lado”.