Se filtró una foto de Julieta Prandi y el hombre con el que se fugó a Brasil

Apenas unos días después de blanquear la separación de Emanuel Ortega y a tan solo 27 días de haberse casado con él, Julieta Prandi se fue de viaje a Brasil. La modelo reaccionó de inmediato al ver publicada su primera foto con un acompañante en el país vecino luego de la ruptura. Decidida a frenar los rumores, la conductora salió a aclarar los tantos de manera tajante para evitar que las especulaciones sobre su vida amorosa continuaran creciendo.

Mariano Peluffo, su compañero de radio y amigo personal, reconoció que ella decidió aprovechar el viaje que tenía previsto hacer para su luna de miel para evitar el asedio de la prensa y las preguntas incómodas. Lo que nadie esperaba era que viajaría acompañada por un caballero, detalle que terminó generando un enorme revuelo mediático. La presencia de este hombre en el destino turístico encendió las alarmas y provocó todo tipo de comentarios en los medios de comunicación.

Al ver todas las especulaciones que se tejían tras la difusión de las imágenes en programas como LAM, la artista decidió cortar el tema de raíz. A través de su cuenta en X, reposteó un titular sobre la noticia y escribió un mensaje contundente para despejar cualquier duda sobre la identidad de su acompañante. "Es mi mejor amigo. Gracias por la preocupación", remarcó sin vueltas para dar por terminada la controversia en las plataformas digitales.

Aunque Julieta eligió responder solo a una de las tantas publicaciones que se hicieron al respecto para intentar seguir sus vacaciones en paz, el gesto dejó al descubierto que sigue muy atenta a lo que se dice sobre su figura. A pesar de la distancia geográfica, la conductora demuestra estar pendiente de las repercusiones periodísticas sobre su reciente separación y cada paso que da en el exterior.