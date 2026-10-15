Se filtró una foto de la China Suárez "versión pobre" de compras en Miami

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami junto a los hijos de la actriz. En medio de su estadía en Estados Unidos, una imagen de la artista se volvió viral en las redes sociales. La foto la muestra de perfil con una gorra negra dentro de Primark, una famosa tienda de ropa conocida mundialmente por sus precios sumamente bajos.

La cuenta de X de El Ejército de LAM difundió la captura acompañada por una frase cargada de ironía que decía se ve que están ahorrando. La publicación puso el foco de manera directa en el tipo de comercio elegido por los famosos durante su recorrido de compras y provocó una ola de reacciones entre el público virtual.

Esta excursión al local de bajos costos evoca un antecedente de la pareja ocurrido en mayo de 2025. En aquel periodo se reportó que la China Suárez y Mauro Icardi estuvieron en la sucursal de la misma firma en Sawgrass Mills, un conocido centro comercial de Florida. Aquella salida también generó comentarios por tratarse de una opción económica frente al lujo habitual.

El posteo reciente disparó una serie de respuestas divididas en las plataformas virtuales. Algunos internautas continuaron con las burlas sobre el ahorro familiar con frases como ahorrando sí, por eso en Primark. Otros usuarios optaron por hacer críticas hacia la rutina de la pareja comentando qué básicas son, no saben otra cosa que ir de shopping.