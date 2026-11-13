Se filtró una foto de Yanina Latorre con un hombre que generó rumores

La venta de la productora Mandarina al Grupo Octubre genero gran incertidumbre sobre el futuro televisivo de los principales programas de la pantalla y sobre el destino laboral de Yanina Latorre. Tanto ella como Angel de Brito comenzaron a recibir diversas propuestas de diferentes emisoras pero ninguno de los dos confirmo todavia cual sera su proximo paso ni que pantalla elegiran para continuar con sus respectivos ciclos durante el proximo ano.

La reconocida conductora de SQP explico publicamente que a pesar de estar muy feliz y conforme con su equipo actual, prefiere tomarse todo el tiempo que sea necesario para analizar cada alternativa con tranquilidad. Ella misma reconocio que le cuestan los cambios y que busca una propuesta que realmente la convence tanto en lo personal como en lo profesional para el futuro.

Las especulaciones aumentaron considerablemente este jueves durante la ceremonia de entrega de los premios Martin Fierro de cable cuando el periodista Pablo Montagna logro capturar una imagen muy comentada. En la fotografia se puede ver a Yanina Latorre dialogando de manera muy animada con Juan Cruz Avila quien se desempena como CEO y accionista del Grupo America.

La postal genero repercusiones inmediatas en las redes sociales y fue el propio periodista quien escribio al compartirla que una imagen vale mas que mil palabras sobre el encuentro. Por su parte, Yanina Latorre decidio repostear la fotografia en su cuenta oficial aunque por el momento no existe ninguna confirmacion oficial sobre su continuidad en el canal.