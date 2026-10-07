Se filtró una foto super íntima de Emilia Attias junto a su novio

Emilia Attias y Guillermo Freire sorprendieron a todos al posar juntos por primera vez en un paseo romántico. La conocida actriz y el joven empresario decidieron hacer pública su relación con una tierna imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La pareja disfrutó de un paseo en bote muy relajado donde se los vio sumamente acaramelados. Durante la travesía el empresario le dio un apasionado beso a la artista, momento que quedó inmortalizado en una postal que desató miles de comentarios entre sus fanáticos.

Fiel a su estilo reservado pero muy enamorada, la conductora acompañó la imagen con una frase contundente: "A vos, feliz todo". Además sumó el símbolo de infinito para dar a entender el gran momento sentimental que atraviesa junto a su nuevo compañero de vida.

El novio de la artista mantiene un perfil sumamente bajo y prefiere mantenerse alejado de las cámaras de televisión. Sin embargo, esta muestra de afecto pública deja en claro que la relación está más consolidada que nunca tras la separación de la modelo con su ex pareja.