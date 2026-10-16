Se filtró una foto totalmente desnuda de Jimena Barón y explotó el internet

Este año 2026 marca el regreso a la actuación de la artista Jimena Barón. A un año de la llegada de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, la actriz aceptó formar parte de una nueva ficción producida por la plataforma Netflix.

En las últimas horas la protagonista compartió una arriesgada postal en sus redes sociales desde su camarín personal. Antes de salir a escena a las 6 de la mañana, se retrató sin ropa frente al espejo del transporte y desató furor.

La producción nacional se titula El amor es otra cosa y cuenta además con la participación de Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La trama combina humor y vínculos emocionales donde las mascotas adquieren un rol clave.

Desde la empresa publicaron imágenes exclusivas del elenco leyendo los libretos y practicando con los animales. " ¿El elenco de mis sueños, acaso? ", expresaron junto al material audiovisual divulgado en sus canales oficiales.

En la sinopsis oficial explicaron: " Tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas ". La propuesta ya genera gran expectativa entre la audiencia.