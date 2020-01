Se frena el comercio internacional de China pero se mantiene el superávit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El comercio internacional de China aumentó 3,4% en 2019 hasta los 31,54 billones de yuanes (US$ 4,57 billones), y representó una desaceleración de 6,3 puntos porcentuales respecto del año anterior, informó hoy la Administración General de Aduanas.



Los datos muestran que las exportaciones crecieron 5% en 2019 hasta los 17,23 billones de yuanes (US$ 2,5 billones), mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 1,6% hasta 14,31 billones de yuanes (US$ 2,08 billones).



De este modo, el superávit comercial se expandió 25,4%, al totalizar 2,92 billones de yuanes (US$ 423.551 millones).



A pesar de que la tasa de crecimiento fue menor a la de los dos años anteriores, la Administración de Aduanas celebró que tanto el volumen total de comercio como las importaciones y las exportaciones marcaron cifras nominales récord en 2019, reportó la agencia de noticias EFE.



El año pasado, el contexto estuvo marcado por la guerra comercial con los Estados Unidos, un hecho que provocó que los intercambios comerciales entre ambos países cayeran 10,7%.



Las exportaciones al país norteamericano se contrajeron 8,7%, mientras que las importaciones desde Estados Unidos se redujeron 17,1%.



Esta diferencia entre compras y ventas llevó al superávit comercial de China frente a Estados Unidos, uno de los principales motivos por los que la Administración que preside Donald Trump decidió declarar la guerra comercial.



Al mismo tiempo, China elevó 8% sus intercambios con la Unión Europea (UE), especialmente con el Reino Unido (+12%), y otro 14,1% con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).



Asimismo, el gigante asiático elevó en 2019 un 8% interanual sus compras y ventas en Latinoamérica, y un 6,8% más en África.