Un hombre que se encontraba internado en el Hospital Departamental de 25 de Mayo se fugó del establecimiento y horas después fue encontrado en Caucete mientras circulaba en una bicicleta que había sido robada poco antes. Se trata de Leandro Ezequiel Díaz Páez, alias “Cernícalo”, quien finalmente fue aprehendido y trasladado nuevamente al hospital, donde permanece internado con custodia policial.

El episodio ocurrió durante la tarde del sábado 29 de agosto. Según informó la Policía, alrededor de las 18:40 los efectivos fueron alertados sobre la fuga de Díaz Páez, quien permanecía internado por disposición del Segundo Juzgado de Familia.

Con la descripción del hombre, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda por la zona. Poco después, varios transeúntes aportaron información que permitió orientar el procedimiento: habían observado a un sujeto con características similares circulando en una bicicleta tipo MTB de color negro por Ruta 270, en dirección hacia el norte.

A partir de ese dato, los policías se desplazaron hasta la intersección de Ruta 270 y calle Oviedo, en Caucete. Allí observaron a un hombre que coincidía con la descripción del prófugo y que circulaba en una bicicleta similar a la informada.

De acuerdo con el parte policial, al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó ocultar su rostro y acelerar la marcha. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros. Los efectivos procedieron a su aprehensión luego de que, según indicaron, se mostrara ofuscado y opusiera resistencia.

Díaz Páez y la bicicleta fueron trasladados hasta la Comisaría Décima, donde se continuaron las actuaciones. Fue entonces cuando los investigadores determinaron que el rodado en el que circulaba el hombre podía tener una procedencia ilícita.

La confirmación llegó cerca de la noche, cuando un hombre de apellido Ortiz, vecino de las inmediaciones del Hospital de 25 de Mayo, se presentó en la dependencia policial para denunciar el robo de su bicicleta.

El denunciante aportó registros de cámaras de seguridad para respaldar su denuncia. Al cotejar la información, los efectivos determinaron que las características del rodado coincidían con la bicicleta secuestrada durante la aprehensión de Díaz Páez. Incluso, según el informe policial, coincidía el número de cuadro.

Ante esta situación tomó intervención la UFI Flagrancia. Luego de las comunicaciones correspondientes con los ayudantes fiscales y el fiscal de turno, se dispuso iniciar un procedimiento especial de flagrancia contra Díaz Páez por el delito de hurto.

Pese a la intervención de Flagrancia por el robo de la bicicleta, el hombre no quedó alojado en los calabozos de la Comisaría Décima. Por disposición judicial, fue trasladado nuevamente al Hospital Departamental de 25 de Mayo, donde permanece internado y bajo custodia policial.

La bicicleta que había robado el hombre. (Gentileza)