Abre una nueva convocatoria de inscripción a las Becas Progresar 2026, destinada a estudiantes en los niveles Obligatorio, Superior y de la carrera de Enfermería.

La inscripción se realizará de manera online y contará con acompañamiento gratuito para quienes necesiten asesoramiento durante el trámite. El cronograma de inscripción establece que Progresar Obligatorio permanecerá abierto desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre, mientras que Progresar Superior y Enfermería podrán inscribirse entre el 18 de agosto y el 11 de septiembre.

Con el objetivo de facilitar el acceso a este beneficio, el Ministerio de Educación dispondrá de personal capacitado para orientar a los estudiantes sobre los requisitos y acompañarlos durante el proceso de inscripción.

Cómo inscribirse

Para realizar el trámite, cada interesado deberá concurrir con un dispositivo personal con acceso a internet.

La atención presencial se brindará de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, en los siguientes puntos: Centro Cívico - Isla Norte (Planta Baja): atención para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y consultas relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Centro Tecnológico del Ministerio de Educación (Las Heras y Alberdi): atención para Progresar Trabajo, Progresar Superior y Enfermería, desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Para completar la inscripción es indispensable contar con la aplicación Mi Argentina. Quienes aún no la tengan instalada o necesiten recuperar su contraseña podrán recibir asistencia en el Punto Digital del Museo de la Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo, antes de Urquiza, donde se brinda ayuda para crear el usuario, restablecer la contraseña y acceder a la aplicación.

El Ministerio de Educación recuerda que la inscripción a las Becas Progresar es totalmente gratuita y que ninguna persona está autorizada a cobrar por realizar este trámite.

Además, se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected] para consultas y reclamos. En cada mensaje deberá indicarse el tipo de beca (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo), el DNI del estudiante y una descripción clara del motivo de la consulta, a fin de agilizar la respuesta.