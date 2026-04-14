Se hicieron pasar por Naturgy, engañaron a una jubilada y le robaron $3,6 millones

Un nuevo caso de estafa vuelve a encender la alarma en San Juan, especialmente entre los jubilados. Una mujer de 82 años fue engañada mediante un falso contacto de una empresa de servicios y terminó perdiendo una suma millonaria. El episodio ocurrió en la ciudad de Capital y ya es investigado por la Justicia.

La víctima fue identificada como Mercedes Mirta Díaz, de 82 años, con domicilio en Capital. Según la denuncia que presentó, el pasado 5 de marzo recibió un mensaje que aparentemente provenía de la empresa Naturgy. En ese mensaje, le ofrecían un beneficio exclusivo para jubilados.

De acuerdo con su testimonio, la mujer comenzó a chatear con un supuesto operador de la compañía. Luego, esa persona la contactó por teléfono. Durante la conversación, el falso operador le indicó que para acceder al beneficio debía ingresar ciertos códigos a través de un enlace que le enviaron por mensaje.

En ese momento, la jubilada se encontraba con su nieto. Ambos siguieron las instrucciones que recibieron. Sin embargo, lo que parecía un trámite sencillo resultó ser una trampa. Los delincuentes lograron hackear el celular de la mujer y, desde allí, accedieron a la cuenta de Mercado Pago del nieto. Además, utilizaron una tarjeta del Banco Columbia que estaba vinculada a la familia.

El resultado del engaño fue devastador para la economía de la familia. Los estafadores realizaron movimientos y operaciones por un total de 3.600.000 pesos, generando un fuerte perjuicio económico.

El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal Andrés Cerutti. El fiscal dispuso que se radique la denuncia formal y que se aporten pruebas como capturas de pantalla de los mensajes, los movimientos bancarios y los comprobantes de las operaciones fraudulentas. Además, ordenó que la causa sea remitida a la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, que será la encargada de llevar adelante la investigación.

Desde las autoridades judiciales y policiales reiteraron una vez más la importancia de no compartir datos personales ni códigos recibidos por mensajes o enlaces desconocidos. Advierten que este tipo de maniobras fraudulentas son cada vez más frecuentes en la provincia y que los delincuentes perfeccionan constantemente sus métodos de engaño.