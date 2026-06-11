Se hizo pasar por un hijo enfermo y estafó a una jubilada de 72 años

Una vecina de 72 años que reside en Villa Los Lirios, Rivadavia, fue blanco de un engaño telefónico que terminó con la entrega de todos sus ahorros. Los responsables de la estafa aprovecharon la vulnerabilidad de la víctima mediante un relato de urgencia médica que resultó ser falso.

La comunicación comenzó en el teléfono fijo del domicilio. Un hombre se identificó como Giménez, supuesto secretario del Hospital Privado, y advirtió que su hijo de apellido Gallego estaba en una situación de salud crítica.

Luego, otra persona fingió ser el familiar y le manifestó "Mami, estoy grave. Necesito plata urgente. Dame todo lo que tengas. Si tenés algo de oro también sirve porque tienen que operarme".

Angustiada por la situación, la mujer juntó $400.000 en efectivo y los guardó en una bolsa. Además, preparó otra bolsa con una sábana y un toallón siguiendo las indicaciones que le dieron por teléfono. Como los delincuentes argumentaron que no encontraban su casa cerca de la calle Malvinas Argentinas, la jubilada salió a la vía pública para facilitar el encuentro.

En la calle fue abordada por un individuo en motocicleta que dijo ser el enviado de la clínica para retirar el dinero y los elementos. Tras recibir las dos bolsas, el hombre huyó del lugar hacia Avenida Ignacio de la Roza.

Poco después, un sobrino de la víctima llegó a la propiedad y le aclaró que Carlos, su hijo, nunca estuvo internado y se encontraba en perfecto estado. La Justicia ya investiga el hecho para dar con los autores de esta modalidad delictiva que también registra antecedentes en zonas como Caucete.