Se iban a casar y le cortó por mensaje y ahora la traicionó de la peor manera

La historia de amor entre el futbolista Chelo Weigandt y la cantante Ángela Leiva, que en su momento se presentó como un romance intenso y lleno de proyectos a futuro, sumó un nuevo capítulo definitivo. El actual jugador del Inter Miami, quien próximamente se convertirá en padre por primera vez a un año de la separación, decidió borrar de su piel el tatuaje de corazón que compartía con la artista. Para camuflar aquel diseño, el defensor eligió una figura del Joker, el icónico villano de Batman, con un gesto serio y tétrico.

El cambio en la piel del deportista fue revelado por el propio tatuador responsable del trabajo, quien compartió la imagen del nuevo diseño junto a la frase "Borrando una historia del pasado. Éxitos en lo que viene amigo". Este gesto de cerrar el pasado clausura de manera drástica un vínculo que duró apenas unos cuatro meses, pero que había dejado una marca profunda en ambos. En los momentos de mayor felicidad, Ángela Leiva describía la intensidad de la relación expresando: "Tenemos tattoo juntos. Somos intensos. El amor llegó a mi vida. La vida es una sola, hay que vivirla".

Sin embargo, aquella fantasía terminó de forma abrupta cuando el futbolista tomó la decisión de distanciarse de manera unilateral mientras se encontraba instalado en Estados Unidos. La ruptura se concretó a la distancia, a través de un breve mensaje de WhatsApp enviado desde Miami en el que le comunicaba: "No estoy para esto". Para la cantante, quien viajaba constantemente miles de kilómetros para visitarlo y proyectaba de manera profunda consolidar una familia, el desenlace resultó sumamente doloroso debido al fuerte nivel de compromiso que existía entre ambos.

Tiempo después de la ruptura, la artista se refirió públicamente a la decepción amorosa y al desequilibrio que percibió en la pareja, afirmando que "se ve que no le serví más" tras notar que él se alejaba. Al recordar el abrupto final y la actitud del futbolista, la cantante reflexionó y manifestó: "Se tiró para atrás, no le dio. No le serví más". Asimismo, al profundizar sobre el dolor que le causó el cierre de la relación tras haber planificado un proyecto de vida compartido, concluyó: "Fue fuerte, porque había compromisos de una vida juntos, de continuar en el tiempo. Se charlaba un montón eso. Y dolió". Con el tatuaje cubierto y nuevos rumbos personales, aquella intensa relación quedó definitivamente en el pasado.