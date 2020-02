Se incendió el depósito de una carpintería en Palermo y trasladaron a niña por inhalación de humo

El depósito de una carpintería ubicada en el barrio porteño de Palermo se incendió esta mañana, lo que derivó en el traslado de una niña de dos años por inhalación de humo al Hospital Fernández, mientras los Bomberos lograron controlar el fuego aunque las llamas aún no fueron extinguidas, informaron fuentes policiales y médicas.



El siniestro comenzó pasadas las 10:30 en el primer piso de un edificio de dos plantas que sirve como depósito de la carpinteria ubicada en la planta baja de Gorriti 5400, entre Juan B. Justo y Humboldt, motivo por el cual esa zona quedó restringida al tránsito.



"El incendio fue en el primer piso donde hay un depósito, pero ya está controlado. En el segundo piso hay una vivienda y se evacuó a las personas que estaban en una terraza lindera", dijo a Télam Néstor De Gregorio, Jefe de Bomberos.



Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), indicó a Télam que al lugar concurrieron seis ambulancias y una unidad de triage.



"Había muchas llamas cuando llegamos. Empezó a tomar humo la planta alta, donde había una familia y trasladamos a una niña de dos años al Hospital Fernández por inhalación de humo", precisó Crescenti, quien indicó que la menor de edad estaba consciente.



Además, señaló que "oxigenamos a cuatro personas en las ambulancias" que no requirieron derivación a centros de salud.



Verónica, la madre de la niña, dijo a Télam que la carpintería es de su padre y que, en el momento del incendio, estaba junto a su marido, Rubén, y su hija en el segundo piso del inmueble.



"Mi papá estaba abajo y un vecino le dijo que había fuego, entonces salimos por un techo y nos quedamos en el techo de al lado. Vinieron los bomberos y nos sacaron por el gimnasio que queda en Humboldt. Tuvieron que romper un vidrio del gimnasio para sacarnos", relató la joven de 29 años a Télam, cuya hija permanecía internada este mediodía fuera de peligro en el Fernández.