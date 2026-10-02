La casa de Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, sufrió un incendio durante la jornada del jueves en el country Saint Thomas-Este Oeste, ubicado en Canning, partido bonaerense de Esteban Echeverría.

El siniestro generó preocupación, aunque el rápido operativo de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores de la vivienda. El episodio dejó daños materiales, pero no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

El operativo estuvo a cargo de una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que intervino en el lugar para contener el incendio.

Dónde comenzó el fuego

Según las primeras reconstrucciones, las llamas se originaron en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera de la vivienda.

La intervención de los bomberos fue clave para impedir que el fuego avanzara hacia otros ambientes de la propiedad. Hasta el momento, no se informó públicamente el alcance exacto de los daños materiales provocados por el incendio.

Desde el Destacamento N°2 tampoco precisaron quiénes se encontraban dentro de la casa cuando comenzó el siniestro.

La casa donde vive junto a su familia

Paredes reside en la propiedad junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. Sin embargo, no se informó si alguno de ellos estaba en la vivienda al momento de iniciarse el fuego.

Tras conocerse el episodio, ni el futbolista ni Galante realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido. En una de las últimas publicaciones del jugador antes del incendio, ambos aparecían compartiendo una velada.

La familia se instaló en Canning después del regreso de Paredes al fútbol argentino, tras su paso por distintos clubes de Europa.

Paredes viene de una actuación destacada

El incendio se conoció pocos días después de que el mediocampista fuera protagonista en la victoria de Boca ante Racing por 3-2, por la Copa Argentina.

En ese encuentro, Paredes fue destacado por su actuación en el mediocampo y, posteriormente, tuvo un gesto con Enner Valencia, a quien cedió el reconocimiento individual tras el partido.