La mansión de Will Smith y Jada Pinkett Smith, valuada en 42 millones de dólares, sufrió un incendio durante la madrugada de este lunes en Calabasas, California. El fuego comenzó en una de las casas que forman parte del predio de aproximadamente 60 hectáreas que pertenece a la pareja.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmó que el incendio pudo ser controlado durante las primeras horas del lunes. Hasta el momento de la publicación, no se había informado si hubo personas heridas.

El antecedente de otro incendio en la mansión

La propiedad ya había atravesado una situación similar en 2021, cuando se produjo otro incendio que obligó a realizar trabajos de renovación. En aquella oportunidad, una fuente cercana a la familia había informado que todos estaban bien y que un bombero había recibido atención médica.

El actor también había expresado anteriormente su preocupación por los incendios forestales que afectaron distintas zonas de California. En 2025, la familia Smith tuvo que evacuar la mansión debido a la magnitud del incendio de Palisades.

Una propiedad valuada en millones

Will Smith adquirió el terreno de Calabasas en 2003 y allí construyó una residencia principal que cuenta con seis dormitorios y trece baños. La propiedad había sido puesta a la venta junto a su esposa por 42 millones de dólares, aunque finalmente decidieron conservarla.

La vivienda también estuvo vinculada a un período de cambios en la relación de la pareja, después del episodio protagonizado por el actor durante la ceremonia de los premios Oscar. Con el tiempo, ambos retomaron la convivencia y continuaron viviendo en la propiedad.