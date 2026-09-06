Se incendió un auto cuando ingresaba a Circunvalación: intervino bomberos

El tránsito sobre el anillo interno de la avenida Circunvalación, en el departamento Capital, sufrió serias complicaciones tras registrarse el incendio total de un coche en una de las zonas con mayor caudal vehicular de San Juan.

El siniestro se produjo este domingo alrededor de las 11, en el tramo ubicado entre las avenidas Libertador e Ignacio de la Roza. Por causas que aún no se pudieron establecer, el automóvil comenzó a arder mientras avanzaba con la intención de ingresar al anillo interno del trazado vial.

Las llamas avanzaron a gran velocidad hasta envolver la estructura por completo. Ante la gravedad de la situación, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para llevar a cabo el operativo de sofocación y controlar la emergencia. Como resultado del accionar del fuego, el vehículo registró daños materiales totales.

A pesar de la magnitud de las llamas y la rápida destrucción del rodado, la jornada no registró personas heridas. Para permitir el despliegue del trabajo bomberil y concretar las labores de enfriamiento y posterior retiro de la unidad afectada, la circulación vehicular se vio totalmente interrumpida en ese sector, circunstancia que derivó en importantes demoras para los conductores que transitaban por el área. Los motivos que desencadenaron el origen del fuego todavía no fueron determinados y permanecen bajo investigación.