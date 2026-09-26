Un ferry que navegaba frente a la isla griega de Mykonos se incendió este viernes en el mar Egeo y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Las 29 personas que estaban a bordo fueron evacuadas de manera segura y no se registraron heridos.

El incendio comenzó alrededor de las 8:57, hora local, cuando el Blue Carrier 2 se encontraba al norte de Mykonos. En el buque viajaban 28 tripulantes y un conductor de camión, quienes posteriormente fueron trasladados hasta la isla de Tinos.

Las imágenes difundidas después del episodio mostraron una enorme columna de humo negro elevándose desde el ferry en medio del mar, mientras distintas embarcaciones se acercaban para colaborar con las tareas de emergencia.

Un operativo con varias embarcaciones

La Guardia Costera Helénica desplegó al menos cinco embarcaciones para intervenir en el operativo, mientras que también participaron dos lanchas rápidas de bomberos.

Según informó la empresa operadora, la tripulación activó los procedimientos de seguridad y comenzó a combatir las llamas con los recursos disponibles a bordo antes de la llegada de los equipos externos. La evacuación se realizó de manera organizada y las 29 personas fueron trasladadas a Tinos.

Durante la mañana de este sábado, medios griegos informaron que el incendio había disminuido. El buque, sin embargo, quedó con una ligera inclinación hacia estribor debido a la gran cantidad de agua utilizada para enfriar su estructura. Las autoridades y especialistas debían evaluar el estado de la embarcación antes de definir los pasos siguientes.

El ferry llevaba casi 200 vehículos

El Blue Carrier 2 es un buque Ro-Ro destinado al transporte de vehículos y pertenece a la compañía Blue Star Ferries, subsidiaria de Attica Group.

Al momento del incendio llevaba 166 camiones y 29 automóviles, además de las 29 personas que estaban a bordo. El barco fue construido en 1997, tiene 162,5 metros de longitud y un tonelaje bruto de 23.986 toneladas.

Los primeros reportes indicaron que las llamas comenzaron en uno de los sectores destinados al transporte de vehículos. La información difundida posteriormente por medios griegos señaló que el fuego habría comenzado en un camión ubicado en el garaje número 4, aunque la investigación deberá determinar oficialmente las causas.

La compañía informó además que fueron contratadas empresas especializadas para realizar las tareas relacionadas con la protección ambiental y la gestión de la emergencia.