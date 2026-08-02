Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara este domingo en aguas de Indonesia. La embarcación transportaba 225 pasajeros y tripulantes y navegaba desde Surabaya, en Java Oriental, hacia Makassar, en Célebes del Sur.

El incendio se produjo mientras el ferry se encontraba en plena navegación y las causas todavía no fueron determinadas. La emergencia activó un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Según informó Basarnas, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, varios pasajeros se lanzaron al mar para escapar de las llamas y posteriormente fueron rescatados por una embarcación que se encontraba en las inmediaciones.

Cuatro barcos intentaron acercarse

La emergencia generó dificultades para las tareas de rescate. Otras cuatro embarcaciones se acercaron al ferry para intentar evacuar a más personas, pero debieron mantener distancia debido al riesgo que representaba el material inflamable que se encontraba a bordo.

Las autoridades indicaron que algunos pasajeros permanecían a la espera de ser evacuados por los barcos que se encontraban cerca del lugar del incidente.

El capitán había logrado comunicarse con la compañía propietaria del ferry para informar sobre el incendio. Sin embargo, después de esa comunicación no volvió a establecer contacto.

Preparan un operativo de mayor escala

Ante la magnitud del desastre, un operativo de rescate de mayor envergadura partió desde Surabaya hacia la zona del incendio. El traslado hasta el lugar demandaba aproximadamente seis horas, según informó Basarnas.

“Según los informes preliminares desde el lugar, los pasajeros están esperando ser evacuados por las embarcaciones que se encuentran en las inmediaciones del lugar del incidente”, declaró Muhammad Masyhud, funcionario del Ministerio de Transporte.

El funcionario aseguró además que la prioridad de las autoridades era garantizar la seguridad de quienes viajaban en la embarcación.

“La seguridad de los pasajeros y la tripulación es nuestra máxima prioridad”, señaló Masyhud, quien explicó que se coordinaban acciones con los distintos organismos para acelerar la evacuación de manera segura.

Indonesia y los frecuentes accidentes marítimos

El nuevo accidente vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad del transporte marítimo en Indonesia, un país formado por más de 17.000 islas.

Los accidentes marítimos son frecuentes en el archipiélago y entre las causas señaladas aparecen las normas de seguridad laxas y las condiciones meteorológicas impredecibles.

El antecedente más reciente ocurrió en julio, cuando un ferry que transportaba a más de 70 personas se hundió cerca de Selayar, una pequeña isla ubicada al sur de Célebes.

En aquella tragedia murieron cuatro personas y otras 14 permanecieron desaparecidas.

Ahora, los equipos de emergencia continúan trabajando para localizar a las 41 personas desaparecidas tras el incendio del ferry y determinar qué provocó el fuego que convirtió el viaje entre Surabaya y Makassar en una tragedia.