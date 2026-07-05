Se incendió una casa y los bomberos pudieron controlar el fuego

Un episodio de gran tensión se vivió durante la jornada de este sábado en el departamento Rawson cuando las llamas comenzaron a devorar una vivienda en el interior de Villa Italia. El hecho ocurrió en un inmueble fabricado mayormente con materiales de adobe y madera, elementos que permitieron que el foco ígneo se dispersara a gran velocidad por toda la estructura.

A pesar de la magnitud del fuego, las personas que habitaban el domicilio consiguieron ponerse a salvo al retirarse por sus propios medios antes de que la situación empeorara. Debido a esta rápida reacción, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se registraron heridos entre los residentes ni el personal que intervino en la emergencia.

En el sitio trabajaron dotaciones de Bomberos para sofocar el incendio y proteger las propiedades lindantes de posibles daños. Los efectivos de la Subcomisaría Hipódromo brindaron apoyo logístico y colaboración mientras se realizaban las maniobras de extinción. Actualmente se esperan los resultados de las pericias oficiales para determinar los motivos exactos que desencadenaron el siniestro en el lugar afectado.