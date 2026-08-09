Se incendió una finca de Caucete y preocupó a los vecinos de la zona

La tranquilidad de la tarde de este domingo se vio interrumpida por un importante foco de fuego en una finca de Caucete. El incidente ocurrió en la zona de Los Médanos y provocó una intensa columna de humo que despertó preocupación entre los vecinos del sector.

A través de diversas imágenes se pudo observar la magnitud de las llamas y cómo el fuego se extendió por gran parte de la propiedad rural. Por el momento no se han informado las causas del inicio del siniestro ni se conoce con precisión la superficie exacta que resultó dañada.

El episodio todavía se encuentra en desarrollo y se aguarda un reporte oficial que permita determinar cómo comenzó y el alcance de los daños. Las condiciones del incendio generaron una fuerte alarma en los alrededores mientras la comunidad vigila la evolución de la situación.