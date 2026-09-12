Un hombre de 59 años, identificado como Fernando Héctor Martín, falleció este jueves 11 de septiembre alrededor de las 17:00 horas tras descompensarse en las instalaciones del Jockey Club San Juan, en el marco del tradicional "Premio Domingo F. Sarmiento" que congregaba carreras de jinetes.

De acuerdo con el informe de la UFI de Delitos Especiales —con la intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, y la actuación de la Subcomisaría Villa Hipódromo—, el trágico desenlace se produjo luego de que la víctima protagonizara una discusión con otro sujeto. Por motivos y circunstancias que ahora son materia de rigurosa investigación, el altercado derivó en un forcejeo y la caída de ambos al suelo, tras lo cual el Sr. Martín sufrió una descompensación.

Testigos presentes en el predio intervinieron de inmediato para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia contratada por el propio establecimiento. Posteriormente, el paciente fue trasladado de urgencia al Centro de Adiestramiento René Favaloro, nosocomio al que ingresó sin signos vitales.

Ante el deceso de etiología dudosa, las autoridades judiciales ordenaron las pericias de rigor en el lugar del hecho, el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para dilucidar las causas precisas de la muerte y esclarecer la dinámica del suceso.