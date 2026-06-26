Se le cortó la luz de la casa, salió a revisar y le metieron tres tiros

Un joven de 30 años se recupera de las heridas sufridas tras ser atacado a balazos en una finca del Quinto Cuartel, en Pocito. El episodio ocurrió días atrás en una vivienda precaria situada sobre calle 9, a un kilómetro al oeste de calle Chacabuco, donde la víctima, identificada como Alejandro Tejada, se encontraba con su pareja.

El incidente comenzó cuando se interrumpió el suministro eléctrico en la casa. Al salir a revisar el cableado para determinar la causa del corte, Tejada se topó con dos personas en el ingreso al predio. Según declaró el propio Tejada ante los investigadores, "uno de ellos abrió fuego sin mediar demasiadas palabras".

El trabajador rural recibió un impacto de bala en el tórax y otros dos en el abdomen. Ante la gravedad de la situación, fue trasladado de urgencia al Hospital de Pocito. Los médicos constataron que, a pesar de la cantidad de impactos, las lesiones no comprometieron órganos vitales, lo que le permitió sobrevivir al ataque.

En su declaración, Tejada sostuvo que el ataque "pudo haber sido un intento de robo". Sin embargo, las autoridades judiciales y el personal de la Comisaría 7ª junto a la UFI Genérica manejan otras hipótesis. Vecinos de la zona aseguraron que el hombre mantiene una mala relación con varias personas del lugar y afirmaron que "existen viejos conflictos que podrían estar detrás de la agresión".

De acuerdo con esos testimonios vecinales, el damnificado habría sido expulsado tiempo atrás de otro asentamiento de la zona y es señalado por habitantes del lugar como presunto autor de robos en cultivos cercanos.

Aunque estas acusaciones no forman parte de una imputación judicial en la causa actual, los encargados del caso buscan determinar si esos antecedentes motivaron la agresión. La investigación continúa abierta para identificar a los dos autores, sin que hasta el momento existan sospechosos detenidos ni pistas firmes.