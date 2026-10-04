Se le filtró un video sexual, está con el hermano de su ex, fue mamá y ahora está en otro escándalo

Martina Stewart, la exparticipante de Gran Hermano que tiempo atrás quedó envuelta en la polémica por filtraciones íntimas y por confirmar su noviazgo con Uriel De Martini, el hermano de su expareja Rafael De Martini, vuelve a estar en el centro de las miradas. A casi un año de dar a luz a Rufina, la beba que tuvo junto a su actual pareja, la mediática decidió hablar abiertamente sobre las secuelas físicas que enfrenta en esta nueva etapa.

La llegada de la pequeña en el Sanatorio Otamendi cambió por completo su rutina, pero el proceso dejó huellas con las que hoy le cuesta convivir. La joven decidió usar sus plataformas digitales para responder a las constantes dudas de sus seguidores, quienes cuestionaban por qué no mostraba la cicatriz del procedimiento quirúrgico al que fue sometida para el nacimiento de la pequeña.

Lejos de guardar silencio, la exintegrante del reality explicó las razones de su postura frente a la cámara. “La verdad es que no voy por la vida mostrando la cesárea”, sostuvo en el inicio de su descargo. Ante los reiterados mensajes del público sobre la ausencia de marcas visibles en sus publicaciones cotidianas, aclaró que busca disimular la zona a la hora de vestirse.

La mediática detalló que el resultado estético de la intervención quirúrgica sigue generándole incomodidad en el día a día. “Subí un video bailando con Rufi y no sé cuántos comentarios tenía sobre el tema de la cesárea. ‘No se te ve la cesárea’ o ‘¿por qué no se te ve la cesárea?’. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me pongo una bombacha o una bikini, lo que más intento es que no se vea porque me quedó muy pero muy fea”, concluyó Stewart sobre la difícil situación que atraviesa.