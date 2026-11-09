Se le filtró una foto desnudo a Alex Caniggia y estallaron las redes sociales

Alex Caniggia sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram con una impactante comparación visual que expone su gran cambio físico. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia compartió imágenes donde luce una notable definición muscular y abdominales marcados tras un período de intenso entrenamiento y constancia diaria.

El mediático dejó en evidencia la evolución de su cuerpo frente al espejo y acompañó la publicación con una frase directa para marcar el contraste entre su estado anterior y el actual. En ocasiones previas ya había compartido videos donde se mostraba sumamente motivado y orgulloso de los resultados obtenidos gracias al esfuerzo constante.

Durante sus publicaciones recientes, el influencer detalló algunos de los cambios fundamentales que implementó en su rutina cotidiana para alcanzar esta transformación corporal tan marcada. En ese sentido, aconsejó a sus seguidores modificar ciertos consumos diarios y abandonar costumbres poco saludables para lograr una mejor condición física.

Para sintetizar el esfuerzo que requirió este proceso de mejora personal, el protagonista eligió una sola palabra que definió como el motor principal de su progreso. Con esta nueva aparición en redes sociales, reafirmó su compromiso absoluto con el entrenamiento y la adopción de un estilo de vida mucho más activo.