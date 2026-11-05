Se lesionó una de las figuras de Boca y se pierde varios partidos

Rodrigo Battaglia se perderá el trascendental compromiso donde Boca disputará el liderazgo de la tabla acumulada frente a Defensa y Justicia. El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió no convocar al volante debido a una dolencia persistente en la zona del tendón de Aquiles. El futbolista había sido operado en ese sector el 2 de febrero y la acumulación de minutos de juego le generó secuelas físicas.

Esta inconveniencia médica explica la determinación de Rodolfo Arruabarrena durante el último Superclásico frente a River. En aquel choque el director técnico sorprendió con la entrada de Tomás Belmonte en lugar de Leandro Paredes en vez de mandar a la cancha al ex jugador de Atlético Mineiro. El joven sustituto retornó a las canchas en tiempo récord tras su cirugía de meniscos.

El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena transmite tranquilidad pese a perder un elemento experimentado para la definición del campeonato. El departamento médico considera normal que surjan dolores tras el intenso desgaste de su rehabilitación. Rodrigo Battaglia estuvo apartado 11 meses del primer equipo desde su último cruce oficial el 7 de diciembre del año pasado en la eliminación ante Racing.

La reaparición de Rodrigo Battaglia había devuelto solidez al esquema táctico con participaciones desde el inicio frente a Talleres de Córdoba y Vasco da Gama en el Maracaná. En aquel duelo internacional debió suplir la ausencia por lesión de Leandro Paredes. Ahora el volante pausará su actividad para reacondicionar la zona afectada y terminar el año en óptimas condiciones.