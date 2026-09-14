La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil tendrá este miércoles una audiencia clave en la provincia de Buenos Aires. La Justicia convocó a funcionarios bonaerenses para que expliquen qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para adecuar el sistema a la nueva normativa, que bajó de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por el sistema penal en determinados delitos.

La audiencia fue fijada para el 16 de septiembre a las 10 y estará encabezada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Allí deberán brindar información representantes de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez de la administración bonaerense.

El encuentro se realizará después de que la jueza Marta Pascual suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en territorio bonaerense. La medida no anuló la normativa nacional, sino que frenó temporalmente su implementación en la provincia mientras se analiza si existen las condiciones necesarias para aplicarla.

Qué deberá explicar la Provincia

El eje de la audiencia estará puesto en conocer qué hizo el Gobierno bonaerense para adecuar el sistema y cuáles son las medidas que todavía tiene previstas, junto con los plazos de ejecución.

Entre otros puntos, la Justicia busca determinar si existen infraestructura, establecimientos, recursos institucionales y profesionales suficientes para atender a los adolescentes que puedan quedar incluidos en el nuevo régimen.

La jueza fundamentó la suspensión en las condiciones actuales del sistema provincial y advirtió sobre el impacto que podría generar la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por la responsabilidad penal, especialmente con la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años.

Qué cambia con la nueva ley

La Ley 27.801 estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La normativa entró en vigencia el 5 de septiembre, después de cumplirse los 180 días previstos desde su publicación.

El nuevo sistema contempla distintas medidas y sanciones según la gravedad del delito. Para los hechos más graves puede existir una pena de prisión, aunque la ley establece un máximo de 15 años y prohíbe la prisión perpetua para adolescentes.

Mientras el debate continúa en Buenos Aires, la audiencia del miércoles será determinante para conocer qué respuesta tiene preparada la Provincia y cómo continuará la aplicación de un régimen que ya rige a nivel nacional.