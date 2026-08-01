"Se metió en mi cama y...": la denuncia de abuso sexual contra un famoso

La joven que denunció a Thiago Medina por presunto abuso sexual brindó un testimonio desgarrador sobre los hechos que habrían ocurrido cuando ella tenía 12 años y el ex participante de Gran Hermano 17. Durante una entrevista, la mujer describió la situación inicial que motivó la causa judicial.

"Yo estaba acostada en mi pieza y Thiago estaba con mi hermano, estaban jugando a los juegos, el viene, se mete a mi cama y me empieza a tocar" señaló al recordar el episodio. Según su relato, el silencio se mantuvo durante mucho tiempo debido a una advertencia del acusado. "Yo no lo conté en ese momento porque me dijo que se iba a armar mucho quilombo en la familia" admitió.

Con el paso de los años, la situación emocional se volvió insostenible para la denunciante. "Yo me callé un montón de tiempo, hasta los 15, que lo pude contar, porque estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza. Se lo contamos a la familia de él, cuando fuimos a la casa estaba Brisa, Thiago y el papá. Y los dos hermanos más chicos" explicó sobre el momento en que decidió hablar con su círculo íntimo.

Durante ese encuentro, se produjeron diversos intercambios entre los familiares presentes. "Thiago llamó a mi mamá, que es su madrina, a la pieza y le dijo que, por favor, la perdone. Ella le dijo que no lo podía perdonar" relató la joven.

En ese contexto de tensión, algunos familiares manifestaron su apoyo, mientras que otros cuestionaron la veracidad de los hechos. La denunciante recordó que su prima le brindó contención al decirle "Prima, yo voy a estar con vos. Te voy a apoyar". Sin embargo, también mencionó la intervención de otra pariente que "vino Camila, unos días después vino, y les empezó a llenar la cabeza, diciéndole que era todo mentira".

Por su parte, Thiago Medina se defendió de las acusaciones mediante un comunicado oficial. "Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen" manifestó el joven para desvincularse del caso.

La víctima aseguró que el entorno geográfico no era ajeno a estos sucesos y mencionó la existencia de presiones externas. "En el barrio todos lo saben. Los amenazaban con contar lo que había pasado conmigo. El año pasado, cuando la apuñalaron a ella, esa misma gente es la que los amenazaba con contarlo" reveló.

Al finalizar su declaración, la joven explicó su deseo de que el caso sirva como advertencia y manifestó su angustia personal. "No sé si va a ir preso o qué, pero que sepan qué clase de persona es. Porque tiene dos hijas y no me gustaría que les pase lo mismo. Yo no tengo miedo, pero me pongo mal por lo que pasa, que digan que estoy mintiendo. Nadie sabe lo que yo pasé en ese momento" concluyó.