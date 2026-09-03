El servicio de acreditación de cargas electrónicas de la tarjeta SUBE volvió a funcionar con total normalidad en la provincia. El Ministerio de Gobierno confirmó que el inconveniente técnico fue superado de forma definitiva tras varias horas de demoras. Los usuarios ya pueden validar sus saldos sin mayores complicaciones para utilizar el transporte público.

Una falla ajena a San Juan

Los problemas registrados durante la primera parte de la jornada se originaron por una caída en los servicios de telecomunicaciones. Este desperfecto técnico dependía exclusivamente de Nación Servicios, el organismo responsable de administrar toda la red. Afortunadamente, los equipos lograron reparar la conexión y restablecer las operaciones habituales.

Las opciones para acreditar el saldo

Con la red nuevamente operativa, los pasajeros tienen a disposición diferentes alternativas para efectivizar el dinero depositado de manera virtual. Quienes cuenten con celulares Android compatibles con tecnología NFC pueden utilizar la aplicación oficial en cualquier momento del día.

Otra herramienta muy práctica es el sistema de Carga a Bordo, disponible directamente en las validadoras de los colectivos habilitados. Además, toda la red de Terminales Automáticas distribuidas en distintos puntos estratégicos de la provincia se encuentra funcionando al cien por ciento.