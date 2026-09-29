Un importante delito sacudió al departamento Rivadavia durante la tarde del pasado domingo. Un comerciante sanjuanino sufrió la sustracción de $5.500.000 entre moneda nacional y divisa extranjera mientras dormía la siesta en su inmueble ubicado en el barrio El CESAP. La maniobra no requirió del uso de la fuerza debido a que el damnificado olvidó pasar la llave a la puerta de acceso al momento de ir a descansar.

El hecho se descubrió cuando el hombre se despertó y notó que el ingreso a la propiedad permanecía abierto. Minutos después advirtió la ausencia de su bolso personal. Al revisar el lugar confirmó que le habían quitado 3.000 dólares y $1.000.000 en efectivo, junto con una chequera y diversos papeles personales. El hombre señaló que se despertó de la siesta y descubrió que la puerta principal de la casa estaba abierta.

La denuncia formal quedó asentada en la Comisaría 13ra de la zona. Como no existieron daños en los accesos ni violencia contra las personas, la causa fue catalogada inicialmente como un hurto. Las autoridades policiales junto con la UFI Delitos contra la Propiedad llevan adelante las actuaciones correspondientes para intentar identificar al autor del ilícito y recuperar los elementos sustraídos.