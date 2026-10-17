En el marco del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la reorganización de la cobertura médica militar, se ordenó el cierre definitivo de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país.

La disposición abarca expresamente a la sede de la provincia de San Juan -ubicada en Caseros 186 Norte- ocupando el puesto número 25 de la nómina oficial, junto a establecimientos de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y otras jurisdicciones.

La medida fue firmada el miércoles 14 de octubre de 2026 por el administrador de IOSFA, Gonzalo Secchi y difundida el viernes 16 de octubre por el medio Realpolitik. El documento dispone el inicio de las gestiones administrativas para concretar el cierre de las farmacias, la cancelación de sus habilitaciones sanitarias y la realización de inventarios para el cierre del ejercicio contable, cumpliendo con las regulaciones de cada jurisdicción.

La resolución responde a que la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) no solicitó la transferencia de los establecimientos farmacéuticos pertenecientes a IOSFA. A pesar de la contundencia de la orden, la comunicación no establece una fecha concreta para el cese de atención ni determina un mecanismo alternativo para garantizar la entrega de medicamentos a los afiliados durante la transición.

Múltiples reclamos en las provincias

El proceso de reestructuración se originó con el Decreto 88/2026, el cual dispuso la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) para el personal militar, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

En San Juan, este panorama profundiza la preocupación de los beneficiarios. Hace varios meses representantes de militares retirados de la provincia habían advertido a DIARIO HUARPE sobre severas dificultades para acceder a consultas médicas, tratamientos y medicamentos en medio del traspaso al nuevo esquema.

Estas dificultades se multiplican en todo el país. La seccional de ATE Córdoba, por ejemplo, denunció públicamente la falta de reposición de medicamentos —donde los trabajadores afirmaron llevar 20 días sin recibir nuevos suministros— y la profunda incertidumbre sobre la continuidad laboral del personal. Ante esto, el gremio exigió que se preserve la estabilidad de los puestos de trabajo y se garantice el abastecimiento insular.

La suspensión de prestaciones médicas, la falta de medicamentos y las deudas con prestadores dejaron a miles de efectivos, retirados y pensionados sin atención en la provincia.

En San Juan, más de 7.000 personas —entre personal activo, retirado y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad— dependen de la obra social. Sin embargo, la cobertura está paralizada, las farmacias no entregan medicamentos y los prestadores privados suspendieron la atención por falta de pagos.

“Yo tengo que tomar calcio de por vida porque estoy operado de cáncer de tiroides, y la farmacia del Iosfa no me da la medicación. Lo tengo que comprar, y me sale entre $40.000 y $50.000. Imaginate lo que pasa con los tratamientos oncológicos”, contó el Suboficial Retirado de la Armada Argentina y Presidente de Acsuj (Asociación Civil Suboficiales Unidos de San Juan), por IOSFA, Marcelo Pereyra, con el arrastre de varios años de desamparo institucional.

La situación local refleja una crisis que se extiende a todo el país. Desde agosto, las deudas acumuladas con prestadores médicos superan los $250.000 millones, con un incremento mensual estimado en $29.000 millones. A pesar de las advertencias y reclamos formales al Ministerio de Defensa y a las autoridades del Iosfa, los afiliados están sin respuestas. “Hemos presentado notas al presidente del Iosfa y al ministro Petri, pero no hubo contestación. Nadie explica qué está pasando ni cómo se va a resolver”, lo había señalado el referente local hace casi un año y evidentemente, ahora con la liquidación ya concretada, los afiliados sanjuaninos se quedaron sin farmacia.