Se peleó con su pareja, prendió fuego la casa por enojo y perdió todo

En la madrugada del lunes 15 de junio, el barrio Valle Grande en Rawson fue escenario de un violento episodio que terminó con la destrucción total de una vivienda. El hecho se originó a partir de una discusión de pareja que escaló hasta que el hombre decidió incendiar la propiedad donde vivía su familia.

De acuerdo con el testimonio de la mujer damnificada, tras un altercado con su pareja, éste decidió rociar la casa y prendarla fuego por completo, generando daños materiales de consideración.

El fuego consumió rápidamente las pertenencias de los habitantes del domicilio situado en el Sector tres. En el lugar residía la mujer con sus tres hijos, una niña de ocho años, un niño de seis años y un bebé de 11 meses.

A pesar del intenso trabajo de los Bomberos para sofocar las llamas, se perdieron elementos esenciales como la heladera, la cocina, roperos y toda la vestimenta de los menores, tal como se observó en las imágenes de Los Cazadores de Noticias.

La justicia emitió un pedido de captura para el responsable del ataque, quien se encuentra prófugo tras la denuncia radicada en su contra. Ante la situación de desamparo, los vecinos del barrio organizaron una colecta solidaria para ayudar a los afectados.

Hasta el momento se recibió gran cantidad de ropa y mercadería, pero se informó que es de vital importancia conseguir calzado, mantas y un colchón para que la familia pueda sobrellevar la pérdida de su hogar.