El clima en las cocinas de MasterChef Celebrity volvió a caldearse luego de que Karina Mazzocco y Wanda Nara protagonizaran un nuevo y fuerte cruce frente a las cámaras, en una escena que también involucró a Edith Hermida. El vínculo entre ambas figuras continúa sumamente tirante desde el comienzo del certamen, ya que la conductora aprovecha cada oportunidad que tiene para reprocharle a la participante las antiguas críticas que le realizó durante su paso por la pantalla de América.

Durante la última emisión, Wanda Nara se acercó hasta la estación de trabajo de Karina Mazzocco mientras preparaba su plato y le señaló el desorden que reinaba en su mesada. "Te veo conflictuada, vos no sos así", disparó la presentadora, a lo que la concursante admitió: "Será que tengo un día difícil". Sin embargo, minutos más tarde, en las entrevistas individuales detrás de cámara, Mazzocco expresó su fastidio por la actitud de su compañera y sentenció: "Me tiró una mala onda".

La tensión escaló todavía más cuando la conductora decidió pedirle a Edith Hermida que se acercara a colaborar con su compañera, una jugada evidente para incomodarla debido a los roces previos que existen entre las dos participantes. Al escuchar que Nara le advertía que la presencia de su colega podía llegar a perjudicarla en el desafío, Karina Mazzocco reaccionó de inmediato y la frenó en seco con una contundente frase: "La convocaste vos. No te hagas la santa".

Lejos de dar por terminado el intercambio, la concursante redobló la apuesta y le aclaró a la presentadora: "Serás la conductora, pero no sos ninguna santa". Ante este planteo, Wanda Nara intentó justificarse asegurando que únicamente había llamado a Hermida porque notó que estaba observando la situación desde su lugar, pero Mazzocco desconfió de sus intenciones y cuestionó: "Yo no lo vi, pero para mí, ella la cabeceó a Edith y le dijo: 'Vení que la agarramos entre las dos'".

Para cerrar el tenso momento, la conductora devolvió el golpe mirando a ambas participantes y lanzó una frase cargada de ironía: "Ser conductora no te hace ser una santa, ustedes sabrán de eso". El episodio culminó en un ambiente de máxima incomodidad cuando Karina Mazzocco le ofreció probar su preparación a Wanda Nara y la animadora remató el cruce con una ácida respuesta: "Tengo miedo de que me envenenes", dejando en claro que la relación entre ellas sigue aportando drama al reality.