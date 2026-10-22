Se picó feo en la TV: dos famosas no se pueden ni ver y se odian a muerte

La convivencia dentro de MasterChef Celebrity sigue generando fuertes repercusiones y, en esta oportunidad, la reconocida conductora Karina Mazzocco quedó en el centro de la escena debido a las versiones de un enfrentamiento con su compañera Edith Hermida. Ante los intensos rumores de tensión que comenzaron a circular con fuerza en los medios, la figura de América TV decidió romper el silencio y blanquear cómo es verdaderamente su relación en el certamen culinario más visto de la televisión actual.

Durante una entrevista exclusiva concedida al ciclo SQP, que conduce Yanina Latorre, la participante se refirió sin filtro a la dinámica de la competencia y reconoció que una reciente decisión de su colega terminó perjudicándola de manera directa en el juego. “Sí, me reperjudicó ese beneficio que ella usó”, aseguró la animadora ante las cámaras, aunque intentó descomprimir la situación al manifestar de inmediato que comprende la jugada: “Está bien, yo haría lo mismo en su lugar”.

Lejos de esquivar el tema, Mazzocco profundizó en sus sensaciones y admitió que el trato diario con la histórica panelista de Bendita no cumplió con sus expectativas iniciales al enterarse de que compartirían el programa. “Yo estaba recontenta, digo: ‘Ay, qué bueno, me toca con Edith, nos vamos a hacer amigas’”, recordó sobre el entusiasmo con el que ingresó al formato, para luego reflexionar acerca de la complejidad de entablar vínculos armónicos bajo tanta presión y exposición mediática constante.

En esa misma línea argumental, la conductora reflexiono sobre la imposibilidad de agradarle a todo el mundo y deslizó una frase que volvió a encender las alarmas sobre el clima que se vive entre hornos y recetas. “Te encantaría quedar bien con todo el mundo, pero es imposible”, sostuvo, mientras que al ser interpelada puntualmente sobre si notaba mala onda de su contrincante, no dudó en dejar abierta la puerta a las especulaciones al sentenciar: “Por momentos, creo que algo tiene”.

Hacia el final de su testimonio, la figura televisiva intentó bajarle decibeles a la disputa y aclaró que su enfoque principal está puesto estrictamente en su propio desempeño culinario dentro de la competencia de cocina. “Yo me concentro en lo que me pasa a mí y voy para adelante. Y si hay algo del pasado, bueno, qué sé yo, listo, demos vuelta a la página”, reflexionó con la intención de dejar atrás cualquier cortocircuito con su compañera.

Finalmente, para cerrar la polémica y dejar en claro que los cruces forman parte de la dinámica del show, Karina Mazzocco recurrió a una última frase contundente sobre los roles que cada una desempeña frente a las cámaras y los fogones del estudio. “Para nada. Ella juega su personaje, yo el mío”, sentenció de manera tajante para dar por concluido el tema y enfocarse de lleno en superar los próximos desafíos gastronómicos del ciclo.